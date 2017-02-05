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فريق خليجي يزور مركز جمارك ميناء جبل علي
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تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

زار فريق الزيارات الفنية لإدارات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة مملكة البحرين، الأسبوع الماضي، دولة الإمارات في إطار برنامج الزيارات الفنية الخليجي الذي بدأ في 22 يناير الماضي وانتهى أمس السبت.

ويهدف برنامج الزيارات الخليجي للوقوف على مستوى أداء المنافذ الجمركية المرشحة للاعتماد كنقاط دخول أولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمهيداً لاعتمادها من هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي كمنافذ دخول أولى، وعدم تكرار الإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها مع البضائع والسلع في تلك المنافذ عند انتقالها إلى أي من دول المجلس.

وخلال زيارته لدولة الإمارات يوم الثلاثاء الماضي التي استمرت يوماً واحداً، قام فريق الزيارات الفنية الخليجي بزيارة مركز جمارك جبل علي التابع لجمارك دبي، بهدف التأكد من توفر شروط ومعايير المنافذ الجمركية المؤهلة بدول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً لاعتماده كنقطة دخول أولى بين دول المجلس.

وأكد محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، حرص الهيئة وقطاع الجمارك في دولة الإمارات على الوفاء بكافة متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، إيماناً من دولة الإمارات بأهمية الاتحاد في تعزيز التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلاً عن تحقيق طموحات المواطن الخليجي في حرية انتقال السلع والبضائع والأشخاص.

وأشار إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اعتمدت مركز جمرك ميناء خليفة في أبوظبي كمنفذ دخول أولى لدول المجلس بناء على تقرير فريق الزيارات الفنية لإدارات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعقاب الزيارة التي قام بها لدولة الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي. ... المزيد
     
 

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