محمد خميس يعود لتحدي البطولات بعد 440 يوماً

أسامة أحمد (دبي)

تغادر اليوم بعثة منتخبنا لأصحاب الهمم لرفعات القوة إلى المكسيك للمشاركة في بطولة العالم التي كان من المفترض تنظيمها في سبتمبر الماضي وتم تأجيلها بسبب الزلزال الذي ضرب المكسيك مستضيفة الحدث.

ويترأس البعثة عبدالله حسن عضو اتحاد المعاقين وتضم الإداري خليفة حسن والجهاز الفني المكون من فوزي المكي وتيتو قاسم وتوليدزهون وكومار للعلاج الطبيعي وبوليفار «عامل مهمات» و7 لاعبين يتقدمهم محمد خميس بطلنا الأولمبي وأحمد خميس، سيف محمد الزعابي، عبدالله خلفان النقبي، موزة عبيد الزيودي، راشد حسن أحمد، عادل شانبيه.

ويعود محمد خميس للمشاركة في البطولات بعد غياب دام 440 يوماً، حيث كان آخر ظهور للاعب في «بارالمبية» ريو 2016 التي حصل خلالها على الميدالية الذهبية، ويعتبر أول لاعب إماراتي يحصل على ذهبيتين في تاريخ مشاركة «أصحاب الهمم» في الألعاب البارالمبية بعد أن أهدى الإمارات أول ميدالية ذهبية لأصحاب الهمم في أثينا 2004 ليكرر المشهد نفسه في النسخة الأخيرة بريو.

وأوضح اللاعب أنه سيشارك في وزن 97 كجم في بطولة المكسيك نظراً لابتعاده عن الملاعب وزيادة وزنه بسبب الإصابة بعد أن لعب في وزن 88 كجم خلال مشاركته في النسخة الأخيرة للألعاب البارالمبية التي أقيمت بريو البرازيلية.