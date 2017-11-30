زيارات مكثفة من مدربي المنتخبات للأندية

دبي (الاتحاد)

تعكف إدارة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة على تعزيز وتقوية التواصل بين مدربي المنتخبات الوطنية ومدربي الأندية خاصة على مستوى المراحل السنية، لما لذلك الأمر من أهمية بالغة في تنمية المواهب الكروية الواعدة وصقلها ومراقبة أدائها وتطوره من خلال تواجد اللاعبين في النادي أو المنتخب الوطني، وكذلك للتنسيق بين مدربي المنتخبات ومدربي الأندية وتبادل الأفكار والمعلومات بشأن اللاعبين.

وتضع إدارة المنتخبات والشؤون الفنية برنامجاً شهرياً لجميع مدربي المنتخبات العمرية، فيما يتعلق بالزيارات التي ينفذها المدربون إلى الأندية لمراقبة اللاعبين المنضمين إلى المنتخبات الوطنية، وكلفت جميع مدربيها بتقديم تقرير فني عن كل زيارة يقوم بها المدربون أو مساعدوهم يوضح الملاحظات التي استطاع المدرب ومساعده رصدها.