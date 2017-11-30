«مبادلة» راعياً رسمياً للجزيرة في «مونديال الأندية» ودوري الأبطال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من شركة «مبادلة للاستثمار» ونادي الجزيرة عن إبرام اتفاقية رعاية تصبح بموجبها «مبادلة» راعياً رسمياً للنادي ولفريق كرة القدم الأول به في بطولة كأس العالم للأندية 2017، المقررة إقامتها بأبوظبي من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، والبطولات الخارجية للنادي. وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاقية أمس في المقر الرئيسي لشركة «مبادلة» في العاصمة أبوظبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي تمتد لموسمين قادمين، ستحمل قمصان فريق الجزيرة العلامة التجارية لـ «مبادلة»، بداية من مباراة افتتاح كأس العالم للأندية، التي تجمع بين الجزيرة وأوكلاند سيتي النيوزلندي مساء السادس من الشهر المقبل، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

حضر مراسم التوقيع والإعلان عن الاتفاقية كلٌ من حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المساندة في «مبادلة»، وعايض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، إضافة إلى لاعبي الفريق الأول، علي خصيف وعلي مبخوت اللذين قدّما الزي الجديد بالعلامة التجارية لـ «مبادلة»، والذي سيرتديه الفريق في كلٍ من كأس العالم للأندية 2017 وفي دوري أبطال آسيا 2018.

وفي تعليقه على توقيع اتفاقية الرعاية مع نادي الجزيرة، قال حميد الشمري: «نحن سعداء برعايتنا لنادي الجزيرة الرياضي في بطولة كأس العالم للأندية والبطولات الخارجية التي سيخوضها النادي على مدار الموسمين المقبلين، وإننا فخورون بأن يحمل قميص الفريق الأول بالجزيرة بالنادي العلامة التجارية لمبادلة خلال المنافسات المقبلة، متمنين أن يواصل النادي مسيرته التي أنجزها كمؤسسة رياضية واجتماعية متكاملة».

وأضاف: «تتبنى مبادلة برنامجاً طموحاً للتواصل المجتمعي تحرص من خلاله على تسليط الضوء على الدور الحيوي والفعّال لممارسة الرياضة في تعزيز الوعي باتباع نمط حياة صحي. وإننا نعتز بشراكتنا مع نادي الجزيرة الذي حقق قفزات نوعية ساهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً».

وأعرب عايض مبخوت، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، عن تقديره للدعم الكبير الذي ستقدمه «مبادلة» للنادي والفريق في مشاركاته الخارجية، وقال: «نحن فخورون بالرعاية الكريمة من مبادلة للنادي ولفريق كرة القدم في كأس العالم للأندية وفي البطولات الخارجية التي يمثل فيها نادي الجزيرة دولة الإمارات الحبيبة بكل الفخر والاعتزاز، ونؤمن في نادي الجزيرة بأن مبادلة هي العلامة التجارية الأبرز والأمثل لتقترن بالفريق في مشاركاته الخارجية، وذلك لسجل الشركة الحافل بالنجاحات الإقليمية والعالمية، ولالتزامهم المطلق بأعلى درجات الاحترافية».

وتقدم قائد الفريق الأول علي خصيف بالشكر لـ «مبادلة» على رعايتها للجزيرة، وقال: «أتقدم بالشكر نيابة عن زملائي اللاعبين لـ مبادلة على رعايتهم لنادي الجزيرة وعلى شراكتهم مع الفريق في كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي نعد بتقديم أفضل ما لدينا خلالها، لأننا حريصون على تمثيل الوطن بشكل مشرف في مونديال الأندية وفي جميع المسابقات الخارجية التي يشارك فيها الفريق».