كل الطرق تؤدي إلى شباك «الإعصار».. ومنافسو «الإمبراطور» يعجزون لمدة ساعة

عمرو عبيد (القاهرة)

يواجه حتا عقبة صعبة جداً في تلك الجولة بسبب دفاعه الممزق الذي كلفه اهتزاز شباكه 28 مرة، ليكون هو الدفاع الأضعف على الإطلاق في دورينا، ولم تتوقف الأهداف عن ضرب دفاعاته في أي فترة من فترات المباريات، حيث استقبل 13 هدفاً في الشوط الأول مقابل 15 في الثاني.

وشهدت مواجهات «الإعصار» السابقة تلقي أهداف غزيرة في بداية المباريات ومع انطلاق الشوط الثاني وفي نهاية الوقت الأصلي وما بعد الدقيقة 90، وهو ما يعني أنه معرض للسقوط أمام هجوم «الإمبراطور» في أي وقت !

وقدم عمق دفاع حتا الأداء الأسوأ حتى الآن، بعدما تسبب في تلقى 16 هدفاً بنسبة 57% مقابل 6 أهداف عبر منطقتي الظهيرين، ولم يتمكن الخط الخلفي من إيقاف غزوات المنافسين التي اخترقت منطقة الجزاء 24 مرة، مقابل تلقي أهداف بعيدة المدى أيضاً في 4 مناسبات أخرى، وحتى على مستوى الألعاب الهوائية والعرضيات لم يظهر الفريق أي قدرة على الصمود؛ إذ استقبل 5 أهداف برؤوس المنافسين بجانب 8 تمريرات عرضية أنتجت أهدافاً في شباكه بنسبة تقترب من ثلث الأهداف تقريباً.

ورغم أن «الإعصار» سجل 15 هدفاً بمعدل 1.66 هدف في المباراة وهو أمر مقبول، فإنه سيواجه أيضاً ثالث أقوى دفاع في البطولة، لأن «الإمبراطور» لم يستقبل سوى 9 أهداف بواقع هدف في المباراة تقريباً، ولم تهتز الشباك الصفراء على الإطلاق في نصف الساعة الأخير من الشوط الأول، كما تلقى أقل عدد من الأهداف في نصف الساعة الأول من بداية الشوط الثاني، وهو هدف واحد فقط، وكل تلك الأمور تؤكد أن التسجيل في مرمى متصدر الدوري ليس سهلاً أبداً !