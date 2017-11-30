300 ألف درهم جوائز «حواجز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح نادي أبوظبي للفروسية عصر اليوم نشاط قفز الحواجز على ميادينه العشبية والرملية بالموسم الحالي بدءاً بفعاليات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات لونجي بإشراف اتحاد الفروسية، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية، وتشتمل المنافسات على 12 شوطاً تنطلق عصر اليوم وتختتم مساء غد، ورصدت للفائزين جوائز مالية بإجمالي 300 ألف درهم بمناسبة اليوم الوطني 46.

تقام جميع الأشواط الأربعة اليوم على الميدان العشبي الرئيس بمواصفات المرحلتين والشوط الثاني منها خصص لمشاركة فرسان الإمارات من الفئتين الوسطى والكبرى، ويشارك في الأخرى الفرسان والفارسات من جميع الفئات، حسب تصميم مسار كل شوط وملاءمته فنياً لمستوى فرسان وخيول كل فئة، مع تنوع ارتفاعات الحواجز التي تبدأ من 110 سم في شوط الفئة الصغرى وتصل إلى الارتفاع 135 سم في الشوط المخصص لفرسان الدولة.

ومنافسات الغد من ثمانية أشواط، أربعة منها على الميدان العشبي أيضاً بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتقام مناصفة بين فترتين صباحية تبدأ عند الثامنة والنصف، ومسائية تنطلق في الثالثة عصراً، ويتراوح ارتفاع حواجز الأشواط بين 120 سم للفئتين الصغرى والجونيورز، و145 سم لشوط فرسان القفز المواطنين، وهي المرة الثانية خلال الموسم الحالي التي تبلغ فيها حواجز القفز مثل هذا الارتفاع. وبقية الأشواط الأربعة تقام على أرضية الميدان الرملي بمواصفات الجولة الواحدة ومساراتها مصممة بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (80: 115) سم بمشاركة الفرسان من فئة المبتدئين والفرسان الأطفال وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4: 5) سنوات.