300 ألف درهم جوائز «حواجز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)
يفتتح نادي أبوظبي للفروسية عصر اليوم نشاط قفز الحواجز على ميادينه العشبية والرملية بالموسم الحالي بدءاً بفعاليات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات لونجي بإشراف اتحاد الفروسية، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية، وتشتمل المنافسات على 12 شوطاً تنطلق عصر اليوم وتختتم مساء غد، ورصدت للفائزين جوائز مالية بإجمالي 300 ألف درهم بمناسبة اليوم الوطني 46.
تقام جميع الأشواط الأربعة اليوم على الميدان العشبي الرئيس بمواصفات المرحلتين والشوط الثاني منها خصص لمشاركة فرسان الإمارات من الفئتين الوسطى والكبرى، ويشارك في الأخرى الفرسان والفارسات من جميع الفئات، حسب تصميم مسار كل شوط وملاءمته فنياً لمستوى فرسان وخيول كل فئة، مع تنوع ارتفاعات الحواجز التي تبدأ من 110 سم في شوط الفئة الصغرى وتصل إلى الارتفاع 135 سم في الشوط المخصص لفرسان الدولة.
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