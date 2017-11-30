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329 فارساً يحييون ذكرى أبناء الوطن في ملحمة الإسطبلات الخاصة

«غيث أول» في سباق يوم الشهيد للقدرة
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تاريخ النشر: الخميس 30 نوفمبر 2017

محمد حسن (دبي)

استعادت خيول إسطبلات «إس إس» للقدرة، تألقها واستطاعت تحقيق المركزين الأول والثاني في سباق يوم الشهيد المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 متر، الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة كبيرة بلغت 329 فارساً وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وحقق الفارس غيث عبدالواحد لقب السباق بعد أن تصدره من البداية حتى النهاية، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 3:21:05 ساعة، مانحاً إسطبلات «إس إس» فوزها الأول هذا الموسم، تلاه في المركز الثاني زميله سعيد محمد خليفة المهيري على صهوة «إصرار»، فيما حل بالمركز الثالث فارس إسطبلات الجابر راشد البلوشي على صهوة «أوماني كاندارا».

وأقيم السباق بتنظيم نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ضمن احتفالات الدولة بذكرى «يوم الشهيد» ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين تمثلت في 3 سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، ومبلغ 200 ألف درهم للرابع، و100 ألف درهم لأصحاب المراكز من الخامس إلى الثلاثين.

وجاء فوز الفارس غيث عبد الواحد بسلاسة، حيث تمكن من صدارة السباق من البداية حتى النهاية، لكنه وجد في المرحلة الثانية مطاردة قوية من رفيقه في الإسطبل سعيد محمد المهيري الذي استطاع أن يحقق سرعة كبيرة أهلته ليحتل المركز الثاني بجدارة، لينطلقا للمرحلة الثالثة والأخيرة بفارق يقل عن الدقيقة عن بعض، وسارا بسرعة تجاوزت الـ32 كلم/‏ ساعة.

وتصدر الثنائي السباق في الكيلومترات الأخيرة بصورة مطلقة عن بقية الفرسان، واشتد التنافس على المركز الثالث، وبالفعل شهد الصراع على هذا المركز صراعاً قوياً حسمه الفارس راشد البلوشي الذي وجد مطاردة قوية من الفارس غانم سعيد العويسي الذي حقق أعلى معدل سرعة في المرحلة الأخيرة بلغ 37.9 كلم/‏ ساعة لكن ذلك لم يشفع له فقد كان الفارق كبيراً مع خيول الصدارة، ليحتل المركز الرابع بكل جدارة كشفت قوة الدفع الكبيرة للفرس القوية «راية». ... المزيد
     
 

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