وردة وكلمة حب في احتفالية «دبي الرياضي»

دبي (الاتحاد)

احتفل مجلس دبي الرياضي في مقره بحي دبي للتصميم باليوم الوطني الـ46 تعبيراً عن حب وفخر واعتزاز منتسبيه بدولتنا الغالية، وبمكتسباتها الهائلة في جميع المجالات والميادين، وبقيمها ومبادئها، وبما تمثله من نموذج حضاري فريد ومتطور في التسامح والتعايش والتنمية، كما هو افتخار بالماضي التليد، والحاضر الزاهر، وبما نتطلع إليه من مستقبل مشرق وواعد.

واكتسى مقر المجلس حلة زاهية زينتها الأعلام والرايات والورود المزينة بألوان علم الإمارات، وشارك في الاحتفال ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومديرو الإدارات والأقسام ومنتسبو المجلس، الذين توشحوا بعلم الدولة.

وعبر ناصر أمان آل رحمة عن مدى الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية، وأضاف: «الثاني من ديسمبر من كل عام ليس عيداً للإماراتيين من أبناء هذا الوطن وحسب، ولكن للملايين من المقيمين على أرضنا الطيبة الذين ينتمون لأكثر من 200 جنسية حتى أصبحت الدولة نموذجاً للعالم في التسامح والتعايش والسعادة واحترام الآخر».

ونظم المجلس مسيرة داخل مقره شارك فيها جميع المنتسبين سار فيها الجميع رافعين علم الدولة واختتمت المسيرة عند حديقة الأعلام، حيث قام الجميع بزرع الورود والأعلام بعدما كتب كل فرد كلمة حب واعتزاز في حب الوطن على ورقة مرفقة بوردة مزينة بألوان العلم وقاموا بزراعتها مع العلم.