«أبوظبي الرياضي» يجدد العهد والولاء للوطن والقيادة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل مجلس أبوظبي الرياضي بمدينة زايد الرياضية باليوم الوطني الـ46، وتضمن الحفل فقرات وطنية وفعاليات تراثية وأكلات شعبية، اعتزازاً بالهوية الوطنية، وفخراً بروح الانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، حضر الحفل مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو وموظفات الأمانة العامة لمجلس أبوظبي الرياضي.

ورفع منتسبو المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ البلاد قيادة وشعباً بأمان وسلام، وأن يعيد المناسبة ودولتنا ترفل بثوب الشموخ والعز والتميز.

من جهته، هنأ عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس القيادة الحكيمة وشعب الإمارات بمناسبة احتفالات دولتنا الحبيبة بذكرى اليوم الوطني، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية التي نجدد من خلالها العهد والولاء والانتماء لوطننا الحبيب ولقيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن هذه المناسبة تشكل لنا إصراراً وعزيمة كبيرة لمواصلة نهج تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، بما يعزز المكانة المرموقة لدولتنا على الصعيد العالمي، وبما يتماشى مع الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادة الإمارات الحكيمة التي ننطلق منها لترجمة خططنا وطموحاتنا إلى أرض الواقع.