«أبوظبي الرياضي» يجدد العهد والولاء للوطن والقيادة

أبوظبي (الاتحاد)
احتفل مجلس أبوظبي الرياضي بمدينة زايد الرياضية باليوم الوطني الـ46، وتضمن الحفل فقرات وطنية وفعاليات تراثية وأكلات شعبية، اعتزازاً بالهوية الوطنية، وفخراً بروح الانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، حضر الحفل مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو وموظفات الأمانة العامة لمجلس أبوظبي الرياضي.
ورفع منتسبو المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ البلاد قيادة وشعباً بأمان وسلام، وأن يعيد المناسبة ودولتنا ترفل بثوب الشموخ والعز والتميز.
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