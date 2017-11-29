شادية.. «حبيبة مصر» التي رحلت

القاهرة ( سعيد ياسين)

شيع ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة، جثمان الفنانة الكبيرة شادية التي توفيت مساء «الثلاثاء الماضي» عن 86 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وانتشار شائعات حول وفاتها أكثر من مرة كان آخرها قبل 25 يوماً، حين دخلت المستشفى نتيجة إصابتها بجلطة في المخ.







وحملت الراحلة العديد من الألقاب، منها «حبيبة مصر» نسبة إلى أغنيتها الشهيرة «يا حبيبتي يا مصر»، و«صوت مصر» لتقديمها العديد من الأغنيات الوطنية في العديد من المناسبات، و«معبودة الجماهير»، وهو اسم الفيلم الشهير الذي قدمته مع العندليب عبدالحليم حافظ، و«الدلوعة» و«شادية العرب» و«أيقونة الفن والجمال» وغيرها، واللافت أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أهدت إليها الدورة التاسعة والثلاثين «21 إلى 30» نوفمبر الجاري.



مرثية عزاء:

