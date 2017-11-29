  • الخميس 11 ربيع الأول 1439هـ - 30 نوفمبر 2017م

صفحات التواصل وبرامج «التوك شو».. مرثية عزاء

شادية.. «حبيبة مصر» التي رحلت

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017

القاهرة ( سعيد ياسين)

شيع ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة، جثمان الفنانة الكبيرة شادية التي توفيت مساء «الثلاثاء الماضي» عن 86 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وانتشار شائعات حول وفاتها أكثر من مرة كان آخرها قبل 25 يوماً، حين دخلت المستشفى نتيجة إصابتها بجلطة في المخ.


وحملت الراحلة العديد من الألقاب، منها «حبيبة مصر» نسبة إلى أغنيتها الشهيرة «يا حبيبتي يا مصر»، و«صوت مصر» لتقديمها العديد من الأغنيات الوطنية في العديد من المناسبات، و«معبودة الجماهير»، وهو اسم الفيلم الشهير الذي قدمته مع العندليب عبدالحليم حافظ، و«الدلوعة» و«شادية العرب» و«أيقونة الفن والجمال» وغيرها، واللافت أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أهدت إليها الدورة التاسعة والثلاثين «21 إلى 30» نوفمبر الجاري.

مرثية عزاء:
وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي والعديد من المداخلات مع برامج «التوك شو» عقب وفاتها إلى مرثية عزاء لها، حيث تسابق العشرات من الفنانين والفنانات في الحديث والكتابة عنها، وقالت إلهام شاهين: كانت فنانة عظيمة ليس لها مثيل، وأحبت مصر طوال مشوارها، كما أحبت فنها وقدمت من خلاله رسالة هادفة، وتعد أفضل من قدمت الأغنية الوطنية، وفي مقدمتها «يا حبيبتي يا مصر».
... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 