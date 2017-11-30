فنادق أبوظبي الأعلى إشغالاً في الشرق الأوسط خلال شهر أكتوبر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت فنادق أبوظبي أعلى معدلات إشغال للغرف خلال شهر أكتوبر الماضي على مستوى منطقة الشرق الأوسط بعد أن تجاوزت نسبة الإشغال حاجز الـ 86.7% بنمو قدره 8.9% مقارنة بالشهر ذاته في عام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة إرنست ويونج.

وأظهر تقرير المؤسسة حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أداء القطاع الفندقي في العاصمة أبوظبي سجل نمواً ملحوظاً في جميع القطاعات خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 2.4% ليصل إلى 128 دولاراً مقارنة مع 125 دولاراً للشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع متوسط العائد على الغرف المتاحة بنسبة 14.1% ليصل إلى 111 دولاراً مقارنة مع 98 دولاراً في أكتوبر 2016. ووفقاً للتقرير سجلت فنادق إمارة دبي أعلى عائد على الغرف بين فنادق الشرق الأوسط خلال شهر أكتوبر بعد أن بلغ نحو 215 دولاراً للغرفة، رغم انخفاضه بنسبة 8.7% عن مستوى الشهر ذاته من العام الماضي، وجاء العائد الأعلى على فنادق الإمارة في المنتجات الشاطئية التي بلغ العائد على الغرف بها نحو 321 دولاراً للغرفة.

وسجلت فنادق دبي معدلات إشغال خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 79.6%، بانخفاض نسبته 2.4% عن إشغال الشهر ذاته من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر الغرفة نحو 270 دولاراً بانخفاض قدره 6% عن أكتوبر 2016. وفيما يتعلق بفنادق رأس الخيمة، أظهر تقرير المؤسسة ارتفاع معدلات الإشغال بها خلال شهر أكتوبر بنسبة 4.8%، ليصل إلى 77.7% مقارنة مع نسبة 72.9% للشهر ذاته من العام الماضي. وعلى صعيد فنادق المنطقة، جاءت فنادق مسقط في المرتبة الثانية من ناحية أعلى معدلات الإشغال بعد فنادق أبوظبي، بنسبة إشغال بلغت 86.4%.