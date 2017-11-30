مسؤول تنفيذي: إدراج «أرامكو» في هونج كونج سيجذب طلباً صينياً ضخماً

سنغافورة (رويترز)

قال تشارلز لي الرئيس التنفيذي لبورصات ومقاصة هونج كونج إن إدراج أرامكو السعودية في هونج كونج سيساعد شركة النفط العملاقة على استقطاب طلب صيني ضخم لطرحها العام الأولي المزمع.

وأبلغ لي رويترز في مقابلة بسنغافورة حيث فتحت مؤسسته أول مكتب خارجي لها امس الأربعاء «سيوفر ذلك ميزة جذابة لأنه سيكون بوسعهم استخدام الإدراج لاستقطاب طلب صيني بالغ الضخامة في الطرح الأولي». وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية قال في أكتوبر إنه جرت دراسة بورصات مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج كمواقع إدراج جزئي للطرح الأولي المزمع للشركة والمتوقع أن تبلغ حصيلته 100 مليار دولار.

وقال لي، مشيرا إلى الصين والسعودية، «ستصبح هذه منصة محتملة عظيمة للجهتين السياديتين الكبيرتين لاستخدامها في مستوى أوسع من قرارات الاستثمارات المالية أو الاستراتيجية». وأضاف «هذه حجج مقنعة من المستبعد أن يتجاهلوها لكن قد يكون لديهم عوامل أخرى عديدة في عملية صنع القرار» رافضاً الكشف عن تفاصيل الردود التي تلقوها من أرامكو.