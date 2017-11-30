مؤشر الأسهم البريطانية يتراجع مع صعود الإسترليني

ميلانو (رويترز)

هبط المؤشر فايننشال تايمز البريطاني أمس متخلفاً عن ركب الأسهم الأوروبية التي شهدت تعافياً واسع النطاق حيث قادت تقارير عن انفراجة في مباحثات الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي الإسترليني للصعود ما أضر بالمؤشر المنكشف على الأسواق العالمية.

وانخفض فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4% بحلول الساعة 08:22 بتوقيت جرينتش بينما قفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% مسجلاً أعلى مستوياته في نحو 3 أسابيع بدعم من قوة أسهم القطاع المالي والمكاسب التي حققتها شتى القطاعات.

وعرضت بريطانيا دفع الكثير مما كان الاتحاد الأوروبي يطلبه لتسوية «فاتورة» الانفصال ما جعل الجانبين يقتربان من الاتفاق في عقبة أساسية تعوق إطلاق مباحثات بشأن مستقبل اتفاق التجارة الحرة وفق ما ذكرته مصادر في الاتحاد أمس الأول.

ومن بين الأسهم التي سجلت أكبر تحرك على ستوكس 600 سهم بريتفيك الذي ارتفع 4.6% بعد النتائج وأوسرام الذي ارتفع 3% بعدما رفع بنك باركليز توصيته للسهم إلى «زيادة الوزن النسبي» من «وزن مكافئ». وتصدر سهم سونوفا قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 4% متأثراً بخفض مورجان ستانلي تصنيفه للسهم إلى «خفض الوزن النسبي».

وتلقت المعنويات في السوق عموماً دعماً من مؤشرات على تقدم في خطط خفض الضرائب الأميركية ما بدد أثر الحذر الذي أعقب تنفيذ كوريا الشمالية اختباراً صاروخياً جديداً.