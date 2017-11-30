اقتصاد الصين ما زال يواجه ضغوطاً كبيرة نسبياً



تاريخ النشر: الخميس 30 نوفمبر 2017 بكين (رويترز) قال مسؤول كبير في لجنة تنظيم البنوك بالصين أمس إن اقتصاد الصين ما زال يواجه ضغوطاً قد تظهر بوضوح أوائل 2018. وقال يو شيويه جون رئيس المجلس التنظيمي للمؤسسات المالية الرئيسية المملوكة للدولة بلجنة تنظيم البنوك الصينية خلال مناسبة إن الإجراءات التي اتخذتها الصين لتحفيز الاقتصاد قد اتسمت بالقوة المفرطة ما نتج عنه فقاعات أصول، وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت أمس الأول إنها تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 8.6% العام الجاري و6.6% العام المقبل و4.6% عام 2019. وأشارت المنظمة إلى أن اقتصاد روسيا سيخرج من الركود، ومن المتوقع نموه بنسبة 1.9% هذا العام والعام المقبل وبنسبة 1.5% عام 2019.