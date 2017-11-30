10.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية»

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 10.3 مليار درهم أرباحاً صافية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو2017، بينما بلغت إيرادات المؤسسة 93.2 مليار درهم وارتفعت قيمة الإيرادات، لتصل إلى 93.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 13.1% مقارنة بالفترة السابقة.

ويرجع ذلك إلى نمو الإيرادات في جميع القطاعات التشغيلية مع أكبر الزيادات في قطاعات النفط والغاز وخدمات النقل.

وبلغ صافي الربح 10.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0.3% مقارنة بالفترة السابقة، كما ارتفع صافي الربح العائد لحملة أسهم المؤسسة إلى 8.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0.6%. واستفاد صافي الربح من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاعات النفط والغاز والصناعة واستمرار قوة قطاع الخدمات المصرفية والمالية ما عوَّض عن الضغط على الإيرادات في خدمات النقل.

وارتفعت الموجودات، لتصل إلى 786.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.2% عن نهاية العام 2016، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة القروض والذمم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والاستحواذ على شركة ألك للهندسة والمقاولات.

كما ارتفعت المديونات لتصل إلى 572.1 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 2.1% عن ما كانت عليه في نهاية عام 2016، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ودائع العملاء في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

من جهتها، بلغت حصة المؤسسة من الأسهم 178.0 مليار درهم، بارتفاع 2.5% عن نهاية عام 2016.

وأعرب معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «واصلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في النصف الأول من عام 2017 تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية ونمو مطرد، وها نحن نصب كل اهتمامنا وطاقاتنا في توسيع قدراتنا وتركيز استثماراتنا في فرص من شأنها دعم النمو المستدام والمساهمة في ازدهار دبي».