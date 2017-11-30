الأسهم المحلية تتماسك أمام ضغوط البيع

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في جلسة نهاية الأسبوع، على الرغم من تعرض معظم الأسهم القيادية لضغوط بيع ساهمت في ارتفاع مستويات السيولة مع احتفاظ الأسواق بمستويات دعم جديدة، قادت المؤشرات إلى منطقة الحمراء.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية الجلسة أكثر من مليار درهم، بكميات تداول بلغت 490.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5789 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 64 شركة مدرجة، ارتفع منها 29 سهماً، فيما تراجعت أسعار 24 سهماً، وظلت أسعار 20 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، على تراجع بلغت نسبته 0.28% ليغلق عند مستوي 4283 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على 45.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 164.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1223 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفاع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، وظلت أسعار 9 أسهم أخرى على ثبات عند الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي المالي، نجح المؤشر العام للسوق في التماسك أمام عمليات بيع طالت عددا من الأسهم القيادية، لينهي تعاملات الأسبوع على تراجع يومي بلغت نسبته 0.25% عند مستوى 3420 نقطة، لتصل كميات الأسهم المتداولة إلى 344.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 837.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4566 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 38 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 16 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «دانة غاز» قائمة الأسهم النشطة بالكمية مع نهاية جلسة أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 11.9 مليون سهم، بقيمة 8.3 مليون درهم، ليغلق متراجعاً عند مستوى 0.7 درهم، خاسراً فلسين عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «اتصالات» في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة مسجلاً تعاملات بنحو 54.7 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 3.3 مليون سهم، ليغلق عند مستوى 16.4 درهم، رابحاً 15 فلسا عن الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي المالي، جاء سهم «دبي للاستثمار» في صدارة الأسهم النشطة للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً تداولات بقيمة بلغت 261.6 مليون درهم، تمت على 105.9 مليون سهم، لينهي الجلسة عند مستوى 2.46 درهم، بنسبة تراجع بلغت 2.38% خاسراً 6 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما تعامل المستثمرون على أكثر من 8.7 مليون سهم من «إعمار» بقيمة بلغت 66.4 مليون درهم، لينهي السهم جلسات الأسبوع على تراجع يومي بلغت نسبته 1.18% عند مستوى 7.55 درهم، خاسراً 9 فلوس عن الإغلاق السابق.