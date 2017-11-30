«المركزي»: البنوك الوطنية تستحوذ على %86.2 من أصول القطاع المصرفي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك الوطنية (23 بنكاً) بقيمة 38 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من 2017 لتصل إلى 2.27 تريليون درهم بنسبة نمو بلغت 1.7% لتستحوذ بذلك على 86.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

وتظهر البيانات أن أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة (36 بنكاً) تراجعت بقيمة 12 مليار درهم بنسبة انخفاض بلغت 3.2% خلال الفترة نفسها، لتستقر عند مستوى 363 مليار درهم تقريباً بنهاية أكتوبر 2017، لتنخفض بذلك حصتها من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة إلى 13.8% بنهاية شهر أكتوبر 2017 مقارنة مع حصة بلغت 14.4% تقريباً بنهاية 2016.

ويأتي ذلك نتيجة تحقيق البنوك الوطنية نمواً في محفظة الائتمان، التي تشمل القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف، بنسبة 1.3% خلال الفترة منذ نهاية 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2017، في حين سجلت محفظة البنوك الأجنبية تراجعاً بنسبة 4.5% خلال الفترة نفسها، ما يعتبر مؤشراً على ازدياد قدرة البنوك الوطنية على المنافسة وتطور خدماتها وشموليتها.

وتؤكد بيانات الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة أن البنوك الوطنية تحظى بثقة متزايدة لدى المودعين من الأفراد والشركات، إذ زاد رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك الوطنية بنسبة 3.5%، حيث استقطبت البنوك الوطنية ودائع جديدة بلغت قيمتها 47.3 مليار درهم جديدة، في الوقت الذي تراجع فيه رصيد الودائع لدى البنوك الأجنبية بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً ليتراجع رصيدها الإجمالي إلى 201 مليار درهم إجمالي الودائع المصرفية لدى 36 بنكاً أجنبياً عاملة بالدول، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2017.

على صعيد آخر، تظهر البيانات أن أصول البنوك الإسلامية العاملة بالدولة (8 بنوك) استحوذت على معظم الزيادة في الأصول، إذ زادت أصولها بقيمة 29.4 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 بنسبة نمو 5.8% لتصل إلى 535 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة مع تراجع أصول البنوك التقليدية العاملة بالدولة (51 بنكاً) بنسبة 0.2% خلال فترة المقارنة نفسها.

وزادت البنوك الإسلامية حصتها لتتجاوز 20.3% بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 19.3% بنهاية 2016.

ووفقاً للبيانات، استحوذت البنوك الإسلامية على أكثر من 82% من الودائع المصرفية الجديدة التي دخلت إلى البنوك العاملة بالدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017.

وارتفع رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك الإسلامية بنسبة 8.3% خلال فترة المقارنة ذاتها ليصل إلى 377.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 348.6 مليار درهم بنهاية 2016 بارتفاع بلغت قيمته 29 مليار درهم، ليشير ذلك إلى أن البنوك الإسلامية استحوذت على معظم الودائع المصرفية الجديدة بالدولة خلال الفترة، وذلك مقارنة مع البنوك التقليدية التي ارتفع رصيد الودائع المصرفية لديها بنحو 6.5 مليار درهم فقط خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 1.223 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي.