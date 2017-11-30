«أدنوك للتوزيع» ترفع معدل الاكتتاب الإلكتروني %25

حاتم فاروق (أبوظبي)

أكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، نمو طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين على «أدنوك للتوزيع» عن طريق القنوات الرقمية بمعدل يومي تجاوز الـ 25%، كما بلغت نسبة النمو في المكالمات الواردة لمركز خدمة العملاء بنحو 500% للاستفسار عن الاكتتاب الجديد، بينما ارتفع المعدل اليومي لزوار الموقع الإلكتروني بنحو 60%، كما ارتفع عدد طلبات الحصول على رقم مستثمر خلال الفترة الواقعة بين 26 - 28 نوفمبر 2017.

وأضاف البلوشي، في تصريحات لـ«الاتحاد» أمس، أن التحول الرقمي والمنصة الإلكترونية التي أطلقها السوق مؤخراً للاكتتاب العام الأولي، ساهمت في اختصار زمن الاكتتاب والتخصيص واسترداد فائض الاكتتاب في يومين فقط بدلاً من 21 يوما في الماضي.

وأوضح أن منصة e-Ktetab ساعدت البنوك ومصدري الأوراق المالية والجهات المعنية الرئيسة في إدارة الاكتتابات العامة الأولية، لافتاً إلى أن المنصة الجديدة تأتي في إطار التحول الرقمي، وتحقيق حلول عصرية تتسم بالسرعة والكفاءة.

وأضاف أن المنصة الجديدة تسمح بربط آلية الاكتتاب في السوق الأولي بعملية تسجيل تلك الأوراق لدى السوق، بما يقلص من الفترة التي تستغرقها عملية الاكتتاب وييسر إدراج الشركة لاحقاً أو إدارة سجلها من قبل السوق، كما توفر المنصة للمستثمر إمكانية تعبئة طلبات الاكتتاب الإلكترونية عبر موقع الاكتتاب، ما يوفر الوقت والجهد، ويقلل الأخطاء، ويضمن دقة المعلومات.