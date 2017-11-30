توقع تغطية اكتتاب «أدنوك للتوزيع» مرتين للمؤسسات و5 مرات للأفراد

حاتم فاروق (أبوظبي)

توقع خبراء ووسطاء ماليون عاملون في السوق المحلي، نجاح شركة «أدنوك للتوزيع» في تغطية الاكتتاب بواقع مرتين لشريحة المؤسسات ونحو 5 مرات للشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد، مؤكدين أن اكتتاب الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المستثمرين خلال الأيام القليلة الماضية مع تزايد ثقة المستثمرين في الوافد الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال الخبراء لـ«الاتحاد»، إن إدراج «أدنوك للتوزيع» سيكون له تداعياته الإيجابية على قيم وكميات التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خصوصاً للاستثمار طويل ومتوسط الأجل.

وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن إدراج «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعزز من ثقة المستثمرين بالسوق، خصوصاً أنها من الكيانات الوطنية العملاقة التي تسجل أرباحاً بقيمة أصول متعاظمة، ما يعد منعطفاً جديداً بمسيرة السوق فيما يتعلق بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة.

وأضاف ياسين أن إدراج «أدنوك للتوزيع» سيكون له تداعياته الإيجابية على قيم وكميات التداولات في سوق أبوظبي، خصوصاً للاستثمار طويل ومتوسط الأجل، مؤكداً أن مكرر ربحية السهم ستكون 14.8 مرة بنهاية العام المقبل عند تقييم الشركة بسعر 10 مليارات دولار، متوقعاً تغطية الاكتتاب بواقع مرتين لشريحة المؤسسات ونحو 5 مرات للشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد.