«غرفة دبي»: ورش عمل لترسيخ ريادة الأعمال والابتكار

دبي (الاتحاد)

اختتمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، مؤخراً سلسلة من 10 ورش عمل «1776 دبي»، بمشاركة 650 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في المنطقة، حيث هدفت هذه الورش إلى تسليط الضوء على أبرز وأهم المواضيع التي تهم أصحاب المشاريع الناشئة حول العالم وتساعدهم لتطوير وتحسين مشاريعهم التجارية.

وأدار هذه الورش نخبة من أبرز المتحدثين في المنطقة ومنهم نادر أميري، الرئيس التنفيذي لتطبيق «إل جروسر ‏el Grocer»، ‬حيث ‬سلط ‬الضوء ‬على ‬تطبيقه ‬وكيفيه ‬البدء ‬بإطلاق ‬مشاريع ‬مماثلة، ‬وكريس ‬توماس، ‬الشريك ‬المؤسس ‬لشركة «‬يوريكا»، ‬حيث ‬تحدث ‬عن ‬الطرق ‬البديلة ‬لتمويل ‬المشاريع ‬الناشئة، ‬ورامي ‬سريدين ‬من ‬شركة «‬مايكروسوفت» ‬حيث ‬سلط ‬الضوء ‬على ‬كيفية ‬الاستفادة ‬من ‬الذكاء ‬الاصطناعي ‬لتطوير ‬المشاريع ‬التجارية، ‬بالإضافة ‬إلى ‬طلال ‬بيعة، ‬المدير ‬التنفيذي ‬ومؤسس ‬شركة «‬بيزات»، ‬حيث ‬ناقش ‬دور ‬التكنولوجيا ‬المالية ‬في ‬تطوير ‬وتحسين ‬المشاريع ‬التجارية ‬المختلفة.

وقال عيسى الزعابي، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي إن «دبي للمشاريع الناشئة» تهدف إلى تزويد أصحاب المشاريع في الإمارة بالمهارات والتدريبات والمعلومات اللازمة لتطوير وتحسين مشاريعهم التجارية والمبتكرة، مؤكداً أن دعم أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دبي كان وما زال جزءاً رئيسياً من استراتيجية الغرفة.