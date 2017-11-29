مواطن يزين منزله بـ 60 ألف علم

سعيد أحمد (أم القيوين)

زين المواطن حميد عبيد آل علي من أم القيوين، منزله بمنطقة البطين بـ 60 ألف علم للدولة، احتفاءً باليوم الوطني الـ 46، وذكرى بيوم الشهيد، كما وزع 30 ألف علم على المواطنين والمقيمين.

وقال حميد آل علي، إن احتفالنا باليوم الوطني، اعتزاز وفخر وحب في وطن غال، لا يعلو عليه شيء، وإخلاص وولاء لحكومة رشيدة، أعطت الكثير لشعبها وحققت إنجازات عظيمة، جعلت المواطنين يعيشون في رغد ورفاهية وأمن وسلام، حتى أصبح شعب الإمارات من أسعد الشعوب في العالم. وأكد أنه دائماً يشارك في احتفالات اليوم الوطني، وأن تزيين منزله بالأعلام تعتبر عادة يحرص عليها منذ عدة سنوات، وكانت البداية برفع نحو 3 آلاف علم، ووصلت السنة الماضية إلى 20 ألف علم، وتطورت الفكرة وارتفع العدد في العام الحالي إلى 60 ألف علم، استغرق تركيبها على المنزل والسور أسبوعاً تقريباً، بالإضافة إلى تقديم 30 ألف علم لجهة خيرية في الإمارة، ستقوم بتوزيعها على المواطنين والمقيمين من ذوي الدخل المحدود، لرفعها على منازلهم احتفالاً بالمناسبة الوطنية، مؤكداً إن مشاركتنا تعتبر شيئاً بسيطاً، لرد الجميل لهذا الوطن الغالي.

وأضاف آل علي أن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» رسم خريطة الاتحاد، ووضع سياسة حكيمة للإمارات، وغرس في نفوس أبنائه المواطنين حب الوطن والقيادة، وشجعهم على بذل العطاء والتضحيات من أجل الحفاظ على هذه الأرض الطيبة، والدفاع عن ترابها ومكتسباتها، لافتاً إلى أن ولاء المواطنين وانتماءهم لقيادتهم أصبحا بالفطرة، تولد معهم منذ صغرهم.