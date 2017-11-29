«قطريليكس» يكشف 6 أبواق إعلامية قطرية لدعم الإرهاب

القاهرة (مواقع إخبارية)

كشف حساب «قطريليكس» التابع للمعارضة القطرية في تقرير بالفيديو منصات دعم الإرهاب التابعة للدوحة وتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة. وتضمن التقرير كلا من «قناة مكملين» (تبث من تركيا وتديرها قيادات إخوانية مدعومة من قطر، متخصصة في تسجيلات مفبركة لتأجيج أمن الشارع المصري)، و«القدس العربي» (تابعة لعضو بارز في وزارة الإعلام القطرية منذ عام 2013، وتضم عشرات الأسماء الممولين من الدوحة)، «قناة المغاربية» (تبث من لندن وتتلقى تمويلا علنيا من قطر، يرأسها نجل عباس مدني، وتلاحقها الحكومة الجزائرية وتعتبرها «قناة مشبوهة»، «التليفزيون العربي» (فضائية أسسها عضو الكنيست عزمي بشارة ويحل ضيفا دائما على القناة لتبرير جرائم النظام القطري)، «العربي الجديد» (موقع وقناة أطلقهما عزمي بشارة من لندن وهو ملتقى كتاب الرأي الداعمين لسياسات قطر التخريبية)، «هايفنجتون بوست عربي» (تأسس بإشراف المدير العام السابق للجزيرة وضاح خنفر عام 2013، ويتخذ لندن مقرا للموقع والدوحة مركز العمليات ومتخصص في الحملات الكاذبة ضد دول المقاطعة).