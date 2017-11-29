دي ميستورا يدعو لمحادثات مباشرة بين وفدي سوريا

عواصم (وكالات)

رأى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، أن هناك فرصة أمام وفدي الحكومة والمعارضة السوريين، لإجراء مفاوضات مباشرة في جنيف لأول مرة، التي انطلقت جولتها الثامنة بغياب وفد النظام السوري الذي أرجأ موعد وصوله إلى جنيف إلى اليوم الأربعاء. وأبدت المعارضة استعدادها لخوض مفاوضات مباشرة مع وفد النظام، بعدما اتهمته بالمماطلة مشددة على أن هدفها الثابت هو «انتقال سياسي يحقق رحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية». في حين اتفق الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية، على أن محادثات جنيف هي «المسار الشرعي الوحيد للتوصل إلى حل سياسي في سوريا».

وقال دي ميستورا للصحفيين بعد اجتماعه مع وفد المعارضة في جنيف أمس، «سنقدم مقترح المفاوضات المباشرة، وسنرى ما إذا كان هذا سيحدث»، معتبرا أنه لا يمكن التنبؤ بعد برد فعل الجانبين على المقترح.

من جانبه، ذكر يحيى العريضي أحد أعضاء وفد المعارضة، في تصريح صحفي «لدينا وفد معارضة واحد ومستعدون لإجراء مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة السورية».

وكانت وزارة الخارجية السورية أكدت أمس، أن وفد الحكومة برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، سيصل إلى جنيف اليوم الأربعاء، بينما انطلقت أمس جولة المفاوضات الثامنة، حيث التقى وفد المعارضة إلى جنيف مع دي ميستورا بعد ظهر أمس. وهي المرة الأولى التي تشارك المعارضة في المفاوضات بوفد موحد يضم بالإضافة إلى الهيئة العليا للتفاوض، منصتي القاهرة وموسكو اللتين كانتا حتى الآن أقل تشددا إزاء دور بشار الأسد.