4 قتلى بانفجار عرضي في يافا

القدس المحتلة (وكالات)

قتل 4 إسرائيليين وأصيب أكثر من 15 آخرين في انفجار عرضي وقع فجر أمس في أحد المباني في شارع «يافت» في مدينة يافا داخل فلسطين المحتلة عام 1948. وبحسب شهود عيان، فإن الانفجار سمع دويه في أرجاء المدينة كافة، وأدى لانهيار المبنى واحتراق مركبات.

وبدأت الشرطة تحقيقاً للوقوف على أسباب الانفجار، وتبحث في ما إذا كان إهمال من جانب صاحب المتجر قد تسبب في الانفجار.

وأدى الانفجار وما أعقبه من حريق إلى انهيار المبنى، وعملت فرق الإطفاء والإنقاذ لساعات للسيطرة على الوضع. وتم العثور على 4 جثث بين الحطام بعد إخماد الحريق.

وقال شاهد عيان لإذاعة محلية، إن الانفجار وقع بمتجر لمواد الطلاء. وذكرت صحيفة «هاآرتس» أن الشرطة تجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان الانفجار نجم عن أسطوانات غاز.