«الكنيسيت» يتحرك لإنقاذ نتنياهو

القدس المحتلة (وكالات)
وافق الكنيسيت الإسرائيلي في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، محاولةً لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو 6 مرات حتى الآن في قضيتي فساد.
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واستناداً إلى موقع الكنيسيت الإسرائيلي، فقد «تم إدخال تعديلَين» على مشروع القرار هذا، ويسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء.
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ووفقاً لموقع الكنيسيت، فقد نددت عضو حزب ميرتس المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، «بمشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد».