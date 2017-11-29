الحمد الله: لا تراجع عن المصالحة الفلسطينية

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن تكريس الوحدة والمصالحة الفلسطينية خيار استراتيجي لا رجعة عنه، مشدداً على أن الحكومة ستعمل على إحداث تغيير ملموس على حياة المواطنين الفلسطينيين بغزة في المناحي كافة. وقال الحمد الله إن تمكين الحكومة وتسلمها للمهام كافة في قطاع غزة، هو معيار الجدية في تطبيق اتفاق القاهرة.

وأضاف «كلما أسرعنا في إنجاز وحل ملفات المصالحة، تمكنا أكثر من الوفاء بالتزاماتنا في النهوض بغزة، ووضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته في رفع الحصار الظالم عن غزة، وإنقاذها من الكارثة الإنسانية التي تحدق بها».

وبيّن الحمد الله أن إسرائيل ماضية في استيطانها العسكري التوسعي، وتنهب الأرض والموارد، وتهدم البيوت وتحاصر الفلسطينيين في القدس والخليل والأغوار وسائر المناطق المسماة «ج» بمخططات الاقتلاع والترحيل القسري.

وقررت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس عودة موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى عملهم في ظل الخلافات مع حركة «حماس» بشأن تفاهمات المصالحة الداخلية.