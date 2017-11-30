العين العليا

حسام نور الدين

منذ أن قدم المخرج الأميركي الرائد دافيد وارك جريفيث أول لقطات الكاميرا فوق (الرافعة -Crane) في فيلمه الباهر (التعصب 1916)، بدأ هذا الأسلوب التصويري في الانتشار بعدها، ليشهد فن السينما لقطات فنية وبصرية عظيمة عبر التاريخ من هذه النوعية، ويكاد لا يخلو فيلم ـ غالباً ـ من استعمال (الرافعة/ الكرين)، مع تطوراتها التقنية الهائلة التي طرأت عليها، وما زالت.

الرافعة هي مثل التي نراها في عربات الكهرباء، لتصليح أعمدة النور العالية، ذراعها تصل طولها إلى نحو 12 متراً أو يزيد، فيجلس المصور على كرسي مثبت فوقه ذراع، يتحكم بها في حركة الكاميرا المثبتة بإحكام على قاعدة مستطيلة في أعلى الرافعة، لتعطي حركتها إحساس عين الطائر نفسها، وهو ينظر من أعلى الجو لما تحته، وبزاوية رؤية واسعة جداً، مع التحكم في حركة الرافعة بذراع يدوي أسفلها، وباستعمال عجلات، للسير بها أماماً أو خلفاً.. هذا ببساطة التركيب الأساسي للمعدة السينمائية الشهيرة، قبل تطويرها، وبرمجتها آلياً، والتحكم عن بعد في حركتها، وحركة الكاميرا ذاتها.

أفلام ورافعات

أبدعت (هوليوود) منذ الثلاثينيات في استغلال (الكرين -Crane)، وأبرز مثال هو الفيلم الاستعراضي الغنائي (الباحثات عن الذهب 1933) للمخرج ميرفن ليروي، بتعاونه مع مصمم الحركة والاستعراض العبقري بسبي بيركلي، ليضفي الكرين الإبهار البصري والفخامة la grandeur في عين وإحساس المشاهد. لكن المهابة البصرية، ليست الوظيفة الوحيدة للقطات الكاميرا فوق (الكرين)، فهناك وظائف أخرى لها. وقبل أن نمضي في سرد أهمها عبر تاريخ السينما، نتوقف أمام ما كتبه بإسهاب الناقد الأميركي ستيفن كاتز عن لقطات الكرين 1، وما استجد عليها عبر السنوات. فاللقطة المصورة بالكرين ـ كما يذكر ـ يُظن عادةً أنها محصورة في حركة عمودية، ولكن في الواقع أن (الكرين) يمكنه التحرك في اتجاهات عديدة، على الرغم من أن سبب تميّزه هو قدرته في الحركة العمودية، فإننا نادراً ما نرى العالم من خلال وضع متميز كالتي تسمح به حركة الكرين العالية.