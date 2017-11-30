د- لطيفة لبصير

الإبداع بعيون امرأة، وهذه المرأة ليست سوى المبدعة المغربية/‏‏ العربية والفنانة التشكيلية زهرة زيراوي التي رحلت مؤخراً عن عالمنا، مخلفة أثرا كبيرا لدى الأوساط الثقافية، سواء في المغرب أو العالم العربي أو الأجنبي. كان صالونها الثقافي محجاً للعديد من المبدعين من مختلف المشارب، دأبت عليه منذ بداية التسعينيات، وأزهرته بأفكار انتقلت إلى أعمال مشتركة وإلى جمعيات أصلت من خلالها ذلك التواصل بين المغرب وبلجيكا، منتصرة لفكرة أساسية كبرى تتلخص في أن الفن والإبداع ينتصران للإنسان فينا، وأن الشعوب حين تزول لا نقف سوى على هذه اليد التي تمنح الأمل بدل الدم.

كانت الكتب الأخيرة التي أبدعتها رفقة أصوات من مختلف بلدان العالم تحمل هذه العناوين: «نحو الأمل»، و«الثقافة جسر بين الشعوب»، وكانت تسعى عبرها إلى ترويج ثقافة التسامح والجسور التي تمتد بأذرع تعانق بعضها عوض القتل والإرهاب.

ضوء خاص

أبدعت المبدعة زهرة زيراوي في العديد من الأجناس الأدبية والفنية، وكأنها كانت تتنقل بين عدة غرف، لكل غرفة ضوؤها الخاص، كما أصدرت العديد من الأعمال الأدبية، منها في القصة القصيرة:«الذي كان»،«نصف يوم يكفي...»، «مجرد حكاية»، «حنين»، ومنها في الشعر: «ليس إلا»، و«لأني»، وأصدرت رواية واحدة هي آخر أعمالها الإبداعية تحمل عنوان «الفردوس البعيد»، كما أنها فنانة تشكيلية لها العديد من الأعمال الفنية المتنوعة.