190 لاعباً يتحاورون على رقعة الأذكياء في دبي

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة، بطولة اليوم الوطني للشطرنج السريع بمقر النادي اعتباراً من الغد، وتستمر أحداثها حتى السبت المقبل، وتعد من البطولات المصنفة دولياً التي ينظمها النادي سنوياً، تزامناً مع اليوم الوطني للدولة الـ46، وتزين النادي بالأضواء والأعلام ومظاهر الاحتفال، من الأسبوع الماضي، وأعد برنامجه الاحتفالي باليوم الوطني بعدد من الفاعليات.

وتشهد بطولة هذا العام مشاركة قياسية، حيث وصل عدد المشاركين عند إغلاق التسجيل 190 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 جنسية من مختلف الأعمار، حيث تشارك أندية الشطرنج بالدولة، بالإضافة إلى أندية الجاليات بالدولة، وتأتي الهند ثانياً من حيث عدد اللاعبين المشاركين ثم الفلبين بـ17 لاعباً، كما تشهد البطولة مشاركة من لاعبي أوكرانيا وأذربيجان وإسبانيا وكوبا وبولندا واليونان وروسيا وصربيا وأوزباكستان وسيرلانكا ومصر وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان والكويت.

ويشارك في البطولة هذا العام حامل لقب البطولة في الأعوام 2014 الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني إيلمر ماجيراموف، فيما يعتلي قائمة المصنفين عدد من الأساتذة الدوليين الكبار يتقدمهم البولندي إيفان سوكولوف، المصنف الأول والصربي إيجور ميلادونوفيتش، والأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، كما يشارك في البطولة فيكتور موسكالينكو (إسبانيا) ووالتر أرينسيبيا (كوبا) مدربا منتخبات الإمارات، ويشارك أيضاً الأستاذ الدولي الكبير إلمر ماجيراموف (أذربيجان) مدرب نادي دبي للشطرنج.