حسن علي: صلاحية كوزمين «الفنية» انتهت!

منير رحومة (دبي)

خلفت المسيرة السلبية التي يمر بها فريق شباب الأهلي - دبي في الموسم الحالي، بصيامه عن الانتصارات منذ الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، وابتعاده عن دائرة المنافسة على اللقب، الكثير من ردود الفعل الغاضبة حول البداية المتعثرة للكيان الرياضي الجديد، على الرغم من أنه يضم نخبة من أفضل اللاعبين بالدولة.

وأجمعت أغلب الآراء من الجماهير أو الفنيين على أن المدرب الروماني كوزمين فشل في بناء فريق قوي، قادر على التألق والبروز محلياً وقارياً، ومن الفنيين الذين كان لهم رأي واضح في هذا الموضوع، يقف حسن علي المدرب واللاعب السابق بنادي الشباب، الذي أكد أن كوزمين استنفد فرصته كاملة، ولم يعد قادراً على تقديم الإضافة، أو الارتقاء بالأداء وتطوير المستوى، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للتغيير على رأس الجهاز الفني.

وقال: «لا أحب المجاملات، فقد انتهت صلاحية المدرب كوزمين مع شباب الأهلي، وأصبح من الضروري التدخل لتصحيح مسار الفريق، بما يواكب الأهداف التي تم تحديدها، خاصة أن الكيان الرياضي الجديد يضم ثلاثة أندية كبيرة لها زاد بشري يتمناه أي فريق آخر بالدولة».

وشدد على أن المدرب الروماني لم يضف أي شيء للفريق ليس خلال هذا الموسم فقط، وإنما أيضاً خلال الموسم الماضي، لأنه لم يحسن استغلال الصف القوي الذي يملكه الفريق ويحقق النتائج المرجوة.