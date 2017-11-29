رودولفو: هدفنا إنهاء الدور الأول في الصدارة

معتصم عبدالله (دبي)

رأى الأرجنتيني رودولفو، مدرب الوصل، أن تعثر فرق المقدمة أمام المنافسين من أصحاب المراكز المتأخرة بات أشبه بظاهرة في الدوري، وقال تعليقاً على المباراة المرتقبة لفريقه المتصدر أمام حتا غداً: «في الوقت الذي تتساوى فيه الكفة بين كثير من فرق الدوري، بات من الشائع أن تخسر فرق المقدمة نقاطاً مهمة أمام فرق المؤخرة».

وأضاف: «بغض النظر عن مركز حتا الحالي في الدوري، نخوض مواجهة صعبة أمام منافس مميز، نجح بعد تغيير الجهاز الفني في تقديم مستويات جيدة، ويعيش حالياً نشوة الفوز العريض على مضيفه الظفرة في الجولة الماضية، ومغادرته مؤخرة الترتيب».

وأردف: «نسعى لتلافي الأخطاء في كل المباريات، ونرغب في العودة بنتيجة إيجابية للاستمرار في الصدارة»، لافتاً الى أن تركيزه الأساسي ينصب على إنهاء الدوري في المركز الأول، وقال: «يهمني بناء فريق قوي صاحب شخصية على أرضية الملعب، بغض النظر عن التركيز على الأرقام القياسية».