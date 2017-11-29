الجرمن: مدرجات عجمان «مفتوحة بالكامل» لجماهير الوحدة

عماد النمر (عجمان)

أكد خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، قوة ومتانة العلاقات بين نادي عجمان ونادي الوحدة، وكذلك بقية الأندية، وقال: تواصلت مع أحمد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة وعرضنا تخصيص كامل مدرجات استاد راشد بن سعيد لجمهور الوحدة خلال اللقاء القادم بين الفريقين ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وأشار الجرمن إلى أن عجمان يقدم الروح الرياضية والعلاقات الإنسانية بين أبناء البلد الواحد، على أية أعتبارات أخرى، وقال: التنافس الرياضي لا يتعدى حدود المستطيل الأخضر، لذلك قدمنا هذه المبادرة للتعبير عن هذه الفلسفة التي نؤمن بها، في ظل توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي الذي دائماً ما يطالبنا بإعلاء الروح الرياضية وتسهيل دخول جماهير الأندية للمدرجات.

وأضاف: الاتصالات بين إدارتي عجمان والوحدة متواصلة باستمرار، وهناك تعاون بين الإدارتين، لذلك رأينا أن نؤكد عمق هذه العلاقات باستضافة جماهير الوحدة من دون التقيد بنسبة محددة.

ونالت مبادرة نادي عجمان إعجاب واستحسان جماهير نادي الوحدة، التي عبرت عن رأيها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادت بهذه المبادرة التي تزيد من أواصر الأخوة بين الجماهير، وطالبت الجماهير بتكريم إدارة نادي عجمان خلال مباراة الغد.

من جهة أخرى، يستعيد فريق عجمان خدمات لاعبيه الإيفواري بكاري كونيه وعبد الله مال الله خلال لقاء الوحدة، حيث غاب الثنائي عن المباراة السابقة أمام الوصل بداعي الإيقاف، وخاض «البرتقالي» تدريباته اليومية وسط حالة معنوية عالية بعد النتيجة الإيجابية التي حققها بالتعادل 2/‏2 أمام الوصل في الجولة الماضية، وقد تلقى المالي موديبو مايجا التهاني من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعد تسجيله أول أهدافه مع الفريق، وظهر اللاعب بصورة جيدة وبروح معنوية عالية خلال التدريبات.