«بروج» تخطط لمضاعفة إنتاجها إلى 9 ملايين طن سنوياً بحلول 2025

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

تخطط شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج» لمضاعفة إنتاجها إلى نحو 9 ملايين طن سنوياً عام 2025، من 4.5 مليون طن سنوياً حالياً، بالتزامن مع التوسعات التي تقوم بها الشركة حالياً لمصانعها في منطقة الرويس، بحسب أحمد عمر عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال عبدالله في تصريحات على هامش مشاركة الشركة في الدورة الـ 12 لمنتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» في دبي أمس، إن الشركة بدأت المرحلة الأولى لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها بدءاً من التصنيع وحتى البيع، ضمن جهودها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن هذه الخطة يتوقع أن تستمر لـ 3 سنوات.

وأوضح عبدالله أن استراتيجية الشركة حالياً تركز على تعزيز إنتاجها من المواد التي تم تطويرها عبر مركز الابتكار التابع للشركة، حيث سجل المركز 120 براءة اختراع، فيما بلغ إجمالي عدد الابتكارات التي تم تطويرها نحو 500 ابتكار.

وقال عبدالله: إن المنتجات التي تم ابتكارها عبر المركز تمثل حالياً نحو 17% من إجمالي إنتاج الشركة، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل تركيزها على العنصر البشري المواطن، حيث تتجاوز نسبة التوطين في الإدارة العليا للشركة حالياً الـ 70% و50% في المصنع، حيث تعتمد الشركة استراتيجية لاستقطاب العناصر المؤهلة. وأكد عبدالله أن الشركة تسير باتجاه تخفيض تكلفة التشغيل باعتبارها التحدي الرئيس لصناعة البتروكيماويات الخليجية حالياً، حيث لاتزال الصناعة أقل من مثيلاتها في الولايات المتحدة بنسبة 30% والضعف في الصين على سبيل المثال. وحول تأثير ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الشركة، قال عبدالله «نعمل مع الشركة الأم (أدنوك) في هذا الجانب وعلى المصنعين والمستهلكين والسوق التأقلم مع الضريبة والاتجاه إلى تحسين وتطوير عمليات الإنتاج في المجمل».