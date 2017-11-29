الدولار قرب أقل مستوى في شهرين

لندن (رويترز)

استقر الدولار أمس، قرب أقل مستوى في شهرين مع ترقب تجار جلسة لتأكيد تولي جيروم باول رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي». وبدت العملة الأميركية محاصرة في التعاملات الأوروبية المبكرة مع ارتفاع طفيف أمام الين الياباني والاسترليني والدولار الكندي لكنها نزلت قليلاً أمام اليورو.

وسجل الدولار في احدث تعاملات 111.30 ين بعدما سجل أقل مستوى في شهرين عند 110.85 ين يوم الاثنين مع اتجاه المستثمرين لشراء الين إثر تقارير إعلامية عن احتمال استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ جديد.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3310 دولار مع تجاهل متعاملين اختبارات التحمل للبنك المركزي التي أفادت بأن البنوك الإنجليزية يمكن أن تتعامل مع خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو مسجلاً 1.1903 دولار بعدما صعد لأعلى مستوى في شهرين عند 1.1961 دولار يوم الاثنين.