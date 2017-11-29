لندن ودبي (رويترز)

هبطت أسعار النفط أمس، وسط حالة من الضبابية بشأن نتيجة اجتماع مهم لأوبك هذا الأسبوع، من المنتظر البت خلاله في أمر سياسة الإنتاج العام المقبل. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 58 سنتاً إلى 63.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1240 بتوقيت جرينتش من سعر التسوية السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 45 سنتاً إلى 57.66 دولار للبرميل، بعدما هبط 1.4% في الجلسة السابقة.

وتتجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هذا الأسبوع لإجراء مباحثات أصعب مما هو متوقع لها بشأن سياستها، وسط مخاوف من أن تتجاوز جهودها لإعادة التوازن إلى سوق النفط الأثر المرجو منها، وتحدث نقصاً في الأسواق العالمية، بما يؤدي لمزيد من الارتفاع في الأسعار.

وتخفض أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس 2018، وسيناقشون غداً الخميس تمديد الاتفاق. وتتوقع السوق على نطاق واسع أن تمدد أوبك تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2018، لكن شكوكاً ثارت خلال الأيام القليلة الماضية حول هذا الأمر. ولمحت السعودية أكبر منتج في أوبك إلى أنها تريد تداول الخام عند نحو 60 دولاراً للبرميل، مع استعداد المملكة لإدراج أسهم في شركة النفط الوطنية أرامكو.