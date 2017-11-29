«كريبتو لابز» تطلق مسابقة عالمية للطائرات من دون طيار

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «كريبتو لابز»، حاضنة الأفكار والمشاريع، مسابقة عالمية جديدة مخصصة للمشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، لاختيار أفضل تكنولوجيا طائرات من دون طيار (Drones).

وتهدف المسابقة لإبراز أهمية هذا النوع من الطائرات في حياتنا اليومية، واستقطاب شريحة واعدة من المبتكرين والمبدعين في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستثمار في تقنيات مستقبلية واعدة.

وذكرت «كريبتو لابز» أنها تعمل على تشكيل لجنة تحكيم رفيعة المستوى، مؤلفة من خبراء عالميين ومتخصصين في مجال الطائرات من دون طيار. وسيتم اختيار أفضل مشروع لطائرة و/‏‏‏أو لبرنامج إدارة هذا النوع من الطائرات و/‏‏‏أو للخدمات التي تقدمها.

وتغطي المسابقة جميع قطاعات الطائرات من دون طيار ومن بينها النقل، الخدمات، الرعاية الصحية، الدفاع، الأمن، الطب، المساعدات الإنسانية، الإعلام، علم الآثار، الزراعة، الصناعة، الإنترنت، نظام المعلومات العالمي.