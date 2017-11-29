«الاقتصاد» تحتفل باليوم الوطني الـ 46 للدولة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الاقتصاد حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني الـ46 للدولة بمقرها في أبوظبي، واتسمت الاحتفالية بطابع تراثي مميز تضمن فقرات من عروض الفنون الشعبية التي تغنت بحب الوطن وفرحة شعب الإمارات باليوم الوطني.

وحضر الحفل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، والدكتور علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الملكية الفكرية، ويوسف الرفاعي الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وكل مديري الإدارات والمكاتب وموظفي الوزارة والمراجعين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني تلاه فقرات شعبية وعروض فلكلورية ووطنية واليولة، وتخللته أبيات شعرية عن حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة. ووزعت هدايا تذكارية تحمل أعلام الوطن وصور القيادة الرشيدة وعبارات التحية والولاء للوطن ولقيادته الحكيمة.

وعلى هامش الحفل، افتتح المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وعبدالله بن أحمد آل صالح صالة السعادة الخاصة بموظفي الوزارة، التي تحوي أجهزة رياضية وألعاب إلكترونية ترفيهية ومجلس لاستراحة الموظفين.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد «تحتفل دولتنا الحبيبة هذه الأيام بيومها الوطني الـ46، وقد أثبتت أنها من أنجح التجارب الوحدوية والتنموية في المنطقة والعالم بما حققته من إنجازات على مدار السنوات الماضية، وبما ترسمه من آمال وطموحات خلال الفترة المقبلة، في ظل قيادة رشيدة تجعل الارتقاء بالوطن والمواطن هدفها الأول والأخير».