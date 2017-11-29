«نداء» تنظم احتفالية متنوعة

دبي (الاتحاد)

أقامت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الأمنية في إمارة دبي، احتفالية متنوعة في الباحة الخارجية لمقرها بحضور كبار المسؤولين والموظفين فيها يتقدمهم منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء».

وقال بوعصيبة: «يأتي احتفالنا بمناسبة اليوم الوطني في إطار تأكيدنا على الالتزام بدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. ونعبر عن شعورنا بالفرح والسرور بهذا اليوم الذي وحد الكلمة وجمع قلوب أبناء الوطن على حب الدولة وقيادتها، مجددين عهد الولاء للقيادة الحكيمة ماضين خلف راية العز والشموخ».