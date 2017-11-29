«أبوظبي الأول» يوقع على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

وقع بنك أبوظبي الأول على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ليكون بذلك أول مؤسسة مالية إماراتية توقع على هذا الاتفاق.ويعد الاتفاق العالمي للأمم المتحدة إحدى المبادرات التي أطلقتها الأمم المتحدة لتشجيع الشركات من كافة أنحاء العالم لتبني سياسات مستدامة ومسؤولة اجتماعياً.

ويعتبر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة أكبر مبادرة استدامة اجتماعية للشركات على مستوى العالم، والتي وقع عليها أكثر من 12000 شركة من 170 دولة.

وبتوقيعه على هذه الاتفاقية، يقر بنك أبوظبي الأول بالعمل على مواءمة عملياته واستراتيجياته مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتي تشمل حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وأن يتخذ البنك الإجراءات التي من شأنها أن تعزز الأهداف المجتمعية.

وتتماشى المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة مع أهداف التنمية المستدامة التي تنطبق على كافة الدول.