«فيفا» يكشف عن إجراءات حفل قرعة المونديال

موسكو (د ب أ)

كشف لاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تفاصيل جديدة يشهدها حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم 2018 والمقرر إقامته بعد غد في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وأشار الفيفا إلى أن كل مجموعة من مجموعات الدور الأول في المونديال الروسي، ستتضمن منتخباً واحداً على الأقل من القارة الأوروبية.

وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخباً أوروبياً، من بينهم المنتخب الروسي صاحب الأرض وذلك من بين 32 منتخباً يخوضون النهائيات.

ولهذا، ستكون القارة الأوروبية هي الوحيدة التي يمكن وجود أكثر من منتخب واحد منها في مجموعة واحدة، ولكن عدد المنتخبات الأوروبية في كل مجموعة لن يزيد على منتخبين.

وبهذا، تشهد 6 من المجموعات الثمانية وجود منتخبين فيها من القارة العجوز، فيما ستشهد كلا من المجموعتين الأخريين منتخباً أوروبياً واحداً.

ويوضع المنتخب الروسي المضيف على رأس المجموعة الأولى، حيث ستكون الكرة الحمراء التي تحتوي اسم الفريق هي أول كرة تسحب خلال إجراء القرعة، فيما سيتم بعدها سحب الكرات الموجودة في وعاء منتخبات المستوى الأول، والذي يضم 7 منتخبات هي ألمانيا والبرازيل وفرنسا والبرتغال وبولندا والأرجنتين وبلجيكا، لتوزع على رؤوس المجموعات السبع الأخرى.

وذكر الفيفا أن الإجراء التالي سيكون سحب الكرات التي تحتوي على أسماء منتخبات المستوى الثاني، وهي منتخبات إسبانيا وبيرو وسويسرا وإنجلترا وكولومبيا والمكسيك وأوروجواي وكرواتيا.

وتجنب القرعة منتخبات أوروجواي وكولومبيا وبيرو الوقوع في المجموعتين اللتين، سيوزع عليهما منتخبا الأرجنتين والبرازيل، حيث تنتمي المنتخبات الخمسة إلى اتحاد قاري واحد، هو اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول». وبعدها، تسحب منتخبات المستوى الثالث «الدنمارك وأيسلندا وكوستاريكا والسويد وتونس ومصر والسنغال وإيران» ثم منتخبات المستوى الرابع «صربيا ونيجيريا وأستراليا واليابان والمغرب وبنما وكوريا الجنوبية والسعودية». ويحضر حفل إجراء القرعة عدد من الشخصيات الدولية في مجال اللعبة، بخلاف عدد من المسؤولين الروس ومعظم مسؤولي الفيفا.وتقام فعاليات المونديال الروسي من 14 يونيو إلى 15 يوليو من العام المقبل، وذلك في 11 مدينة روسية.