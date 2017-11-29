شرف الدين يتمسك بالاستقالة

تونس (أ ف ب)

أكد رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، رضا شرف الدين على استقالته من منصبه التي تقدم بها الأحد الماضي، بعد مباراة مضطربة بين النجم والترجي الرياضي في سوسة (صفر-صفر).

وقال شرف الدين: لا أتخذ قرارات متسرعة. استقالتي، تم التفكير فيها ملياً دون إعطاء تفاصيل أخرى.

وأعلن شرف الدين استقالته عقب المباراة بين النجم الساحلي خامس الترتيب والترجي المتصدر، والتي توقفت لمدة 8 دقائق، بسبب مشادات وأعمال عنف بين اللاعبين.

وقال للقناة المحلية «وطنية 1»: ما حدث على أرض الملعب لا يشرف الكرة التونسية، ولهذا السبب قررت الانسحاب من رئاسة النجم الساحلي.

وتابع: كانت هذه المباراة منقولة مباشرة، والعالم بأكمله كان يشاهدنا! ليست هذه الصورة التي نريد إظهارها عن تونس، الجمهور لا يشرف النجم الساحلي. فليجدوا رئيساً آخر.

وعزا شرف الدين الذي تعرض لمحاولة اغتيال في سوسة عام 2015، أسباب «استقالته النهائية» إلى «ظروف غير ملائمة» و«نقص في التمويل».

وبحسب أشرطة فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تدافع اللاعبون بعنف على أرض الملعب لثماني دقائق، في ظل محاولة الشرطة لتفريقهم. وطرد الحكم ثلاثة لاعبين عقب ذلك، فيما أظهرت فيديوهات أخرى مشجعين غاضبين يقومون برمي الكراسي والمقذوفات إلى أرض الملعب.وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، نددت وزارة الشباب والرياضة التونسية بـ«أحداث عنيفة، خطيرة ومخيبة»، داعية كل الهيئات الرياضية في البلاد إلى التصدي الصارم لهذه الأعمال البشعة.