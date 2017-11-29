بنوك وطنية تؤكد جاهزيتها لبدء تطبيق «القيمة المضافة»

يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكدت بنوك عاملة بالدولة أنها جاهزة لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير 2018 بموجب المرسوم بقانون الخاص بضريبة القيمة المضافة والذي صدر نهاية شهر أغسطس الماضي.
ونشرت بعض البنوك على مواقعها الإلكترونية توضيحات تفصيلية متعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي ستفرض بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها بموجب القانون، فيما تعفى عمليات الإقراض والائتمان والتمويل.
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كما تشمل الخدمات المالية، توفيراً أو أخذاً أو تعديلاً أو فك ضمان أو تعويضاً أو تأميناً أو صكاً يتعلق بأداء الالتزامات الناشئة بموجب شيك أو اعتماد أو ورق مالي أو سند دين أو بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة.
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