تيجالي: حسم البقاء أو الرحيل عن «العنابي» لا يزال مبكراً!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الأرجنتيني سباستيان تيجالي، مهاجم الوحدة، أنه يتفهم غضب جماهير «العنابي» من عدم تسجيله أهدافاً في بعض المباريات، وقال: الجمهور يجب أن يدرك أن مهمتي ليست تسجيل الأهداف فقط، أبذل جهداً كبيراً في كل مباراة، أعلم أنهم غاضبون لعدم تسجيلي أحياناً، ونظرتهم لي بهذه الطريقة أمر يسعدني، لأنه دليل علي ثقتهم الكبيرة في قدراتي كمهاجم، وأيضاً دليل على حبهم، فهم يريدون أن أكون الأفضل دائماً، لكن يجب أن يعلموا أنني أقوم بمساعدة الفريق في أمور أخرى، وليس دوري تسجيل الأهداف فقط.

وعن وصوله إلى مئة مباراة واقترابه من الوصول إلى مئة هدف في دوري الخليج العربي، قال المهاجم الأرجنتيني: أتطلع للوصول إلى 100 هدف في دوري الخليج العربي هذا الموسم، وهذا ليس بالأمر الصعب، خاصة أن هناك 13 مباراة في الملعب وتفصلني 6 أهداف فقط عن هذا الرقم الذي سأعمل على تجاوزه، لكنني أؤكد على أمر مهم وهو أنني لو خيرت بين أن أحرز مئة هدف أو يفوز الوحدة بالدوري فخياري هو فوز الوحدة لأن هذا هو الأهم، حتى وإن حُرمت من دخول نادي المئة.

وبسؤاله عن استمراره مع الوحدة لموسم آخر، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، قال: لم أجلس مع الإدارة، هو الموسم الخامس لي مع الفريق، وأنا والنادي علينا التفكير جيداً في استمراري مع الفريق من عدمه، لكن الوقت ما زال مبكراً على الحديث عن استمراري أو رحيلي، هناك 8 أشهر في عقدي مع الوحدة، ولدينا استحقاقات مهمة خلال هذا الفترة مثل كأس السوبر وبقية البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا، لذلك يجب التركيز على العمل حالياً.

وعن هل يتوقع أن يسجل في مرمى عجمان، الذي سبق وأن زاره من قبل وأحرز فيه 7 أهداف، قال تيجالي: عملي هو تسجيل الأهداف، لذلك سأحرص على ذلك أمام عجمان، لكن الأهم هو أن يفوز الوحدة، بغض النظر عن من يسجل، وأن نعود بالنقاط الثلاث، وأنا أحاول أن أقدم أفضل ما لدي في كل مباراة ومساعدة الفريق على الفوز، وسعيد بأننا عدنا للمنافسة من جديد وقلصنا الفارق مع المتصدر، إذا واصلنا بنفس الطريقة فحظوظنا قوية في المنافسة على درع البطولة.

وشدد تيجالي على أهمية المباراة التي تسبق توقف البطولة، حتى يحافظ الفريق على الأقل على فارق النقطتين مع الوصل المتصدر، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً في الأيام الماضية، وسيتعامل مع المنافس باحترام كبير، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى عدم وجود فريق صغير، وأن جميع المباريات صعبة وبشكل خاص عندما يواجه الوحدة أي فريق، حيث يكون الأسلوب الدفاعي هو المميز للمنافسين.