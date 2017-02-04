قرقاش: ليس من مصلحة إيران والمنطقة سياسة المواجهة مع واشنطن

أبوظبي، الاتحاد (واشنطن، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس إنه ليس من مصلحة إيران والمنطقة سياسة المواجهة مع واشنطن التي نراها تتبلور أمامنا، وتغيير النهج الإيراني الإقليمي أساسي في هذه الفترة.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أن المنطق يحتم أن تتوقف إيران عن التدخل العابث في الشأن العربي وأن تتعامل إيجابياً مع المبادرة الخليجية للحوار القائم على أسس راسخة واضحة. وأضاف أن هذه الأسس أساسها احترام السيادة بعدم التدخل في الشأن الداخلي والتوقف عن تصدير الثورة والاعتراف بمبدأ المواطنة والانتماء للدولة الوطنية. وأضاف أن «سياسات المكابرة الإيرانية والتدخل في الشؤون العربية هي التي أججت المشهد الإقليمي، والحل ليس في التصعيد بل في إحترام الجار وعقلانية التوجه».

إلى ذلك اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران أمس بأنها «تلعب بالنار» بعدما اعتبرت تحذيراته بشأن تجربة قامت بها مؤخراً لإطلاق صاروخ بالستي «استفزازية ولا أساس لها». وكتب ترامب في تغريدات على موقع تويتر أن «إيران تلعب بالنار، لا يُقدرون كم كان الرئيس اوباما «لطيفا» تجاههم.. ولكن ليس أنا!».

وأبدت إدارة ترامب أمس الأول استعدادا لفرض عقوبات جديدة على طهران مما سيشكل أول ترجمة للتشدد الذي أعلنته واشنطن إزاء إيران رغم الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع بين طهران والقوى العظمى في يوليو 2015.