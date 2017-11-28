  • الثلاثاء 09 ربيع الأول 1439هـ - 28 نوفمبر 2017م

استقبل الإعلاميين المشاركين في برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

محمد بن زايد: تعاوننا وتضامننا العربي سبيلنا لتجاوز التحديات
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

العين (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر المقام بمدينة العين، الإعلاميين المشاركين في برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» يرافقهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب.

ورحب سموه بالقيادات الشابة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تقديم إنتاج إعلامي يعبر عن طموحات أبناء الدول العربية وقضاياهم في التنمية والاستقرار.

وعبر سموه عن سعادته بلقاء هذه الكوكبة الإعلامية الشابة، منوهاً بدورهم المؤثر في تعزيز الوعي الفكري والتنويري لمجتمعاتنا العربية.

وأكد سموه أننا نواجه تحديات متعددة ويبقى تعاوننا وتضامننا وحاجتنا لبعضنا بعضاً سبيلنا الفاعل لتجاوز تلك التحديات والتغلب عليها.

وقال سموه، نريد أن يكون إعلامنا العربي عند مستوى الطموح والأفضل عالمياً.. نريد شباباً مبتكراً يحمل فكراً إعلامياً عصرياً نابعاً من هويتنا وأصالتنا العربية، ويجسد تطلعاتنا في إعادة بناء معالم الحضارة الإنسانية والفكرية والتنموية في بلداننا العربية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 