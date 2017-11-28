محمد بن زايد: تعاوننا وتضامننا العربي سبيلنا لتجاوز التحديات

العين (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر المقام بمدينة العين، الإعلاميين المشاركين في برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» يرافقهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب.

ورحب سموه بالقيادات الشابة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تقديم إنتاج إعلامي يعبر عن طموحات أبناء الدول العربية وقضاياهم في التنمية والاستقرار.

وعبر سموه عن سعادته بلقاء هذه الكوكبة الإعلامية الشابة، منوهاً بدورهم المؤثر في تعزيز الوعي الفكري والتنويري لمجتمعاتنا العربية.

وأكد سموه أننا نواجه تحديات متعددة ويبقى تعاوننا وتضامننا وحاجتنا لبعضنا بعضاً سبيلنا الفاعل لتجاوز تلك التحديات والتغلب عليها.