رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 645 سجيناً ويتكفل بمديونياتهم

أبوظبي (وام)
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالإفراج عن 645 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.
وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم، تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين.
|
وأكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي نفذت القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالعفو عن نزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة اليوم الوطني الـ46، وبدأت الإجراءات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بما يضمن سرعة عودة من شملهم العفو إلى أسرهم مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الغالية.
|