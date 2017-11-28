بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ46 رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 645 سجيناً ويتكفل بمديونياتهم



تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 أبوظبي (وام) أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالإفراج عن 645 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة. وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم، تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين. يأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم. وأكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي نفذت القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالعفو عن نزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة اليوم الوطني الـ46، وبدأت الإجراءات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بما يضمن سرعة عودة من شملهم العفو إلى أسرهم مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الغالية. وتقدم المستشار البلوشي بالشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة على هذه اللفتة الإنسانية التي اعتادها أبناء شعبه والمقيمون في كنف قيادته الحكيمة، حتى أصبحت جزءاً من ثمرات يوم الاتحاد لتعيش الأسر فرحتها مكتملة بلم شملها بأبنائها مع الاحتفال بيوم التئام إماراتنا الحبيبة. ... المزيد