دفاع «الأبيض».. «سد منيع» طوال 53 يوماً

الكويت (الاتحاد)

نجح دفاع منتخبنا الوطني في الوصول للمباراة النهائية، دون أن تهتز شباكه بأية أهداف، سواء في الدور الأول أو نصف النهائي، وهو حدث استثنائي وغير مسبوق في دورات كأس الخليج، فلم يسبق أن لعب المنتخب على مدار تاريخه في البطولة دون أن تهتز شباكه حتى الدور نصف النهائي، بما فيها النسخ التي حقق فيها اللقب، منها نسخة «خليجي 18»، التي حقق فيها «الأبيض» الكأس، اهتزت شباكه بـ5 أهداف، وجميعها في الدور الأول، وصعدنا للدور نصف النهائي والنهائي والفوز باللقب دون أن تهتز الشباك.

وفي «خليجي 19» بمسقط خرج منتخبنا من الدور الأول، بعدما اهتزت شباكه بـ4 أهداف، وفي «خليجي 20»، دخل مرمى منتخبنا هدف واحد في الدور الأول، وهدف آخر في نصف النهائي، وفي «خليجي 21»، التي حقق «الأبيض» فيها اللقب بالبحرين اهتزت شباكه بهدفين في الدور الأول، وهدف في النهائي بعدما فاز 2-1، وفي البطولة الماضية اهتزت الشباك مرتين في الدور الأول و3 أهداف في نصف النهائي.

وتعد هذه المباراة هي السادسة على التوالي التي لم تهتز فيها شباك «الأبيض»، الذي تحول دفاعه إلى «سد منيع» أمام مرمى خالد عيسى، منها 4 مباريات في البطولة ومباراتان وديتان أمام أوزبكستان والعراق قبل البطولة، وكلاها انتهى بنتيجة واحدة بفوز منتخبنا 1-0.

والمثير أن آخر هدف دخل مرمى منتخبنا في آخر مباراة له في تصفيات كأس العالم 2018، أمام العراق وانتهت بهدف للأخير، يوم 5 سبتمبر الماضي، بينما خسر المنتخب في مباراة ودية أمام هايتي بهدف مقابل لاشي وهو آخر هدف دخل مرمى الأبيض يوم 10 نوفمبر الماضي.