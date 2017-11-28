أنقرة تعتقل تركياً في السودان بتهمة تمويل «الكيان الموازي»

أنقرة (وكالات)

اعتقل جهاز الاستخبارات التركي أمس، رجل أعمال تركيا في السودان متهماً بتمويل ما يسمى منظمة «الكيان الموازي» وجرى نقله إلى أنقرة، ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الحكومية، عن مصادر أمنية أن فرقة من جهاز الاستخبارات التركي متخصصة بتعقب تحركات أعضاء ما يسمى «الكيان الموازي» في الخارج، تمكنت من تحديد مكان إقامة جيقماز في السودان، مضيفة أنه تم اعتقال الرجل بالتعاون مع المخابرات السودانية واحضاره إلى تركيا.

وفر جيقماز للخارج في يناير الماضي، بعد اتهامه من قبل محكمة تركية بأنه تولى مناصب إدارية في ما يسمى «الكيان الموازي» في إشارة لجماعة رجل الدين فتح الله جولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

في سياق متصل، طلب المكتب الجنائي التركي من الشرطة الجنائية الدولية «انتربول» إصدار مذكرة اعتقال حمراء بحق 3 مدعين عامين سابقين هاربين بتهمة الانتماء لجماعة جولن..

من جانب آخـــر، بدأ أمس، اختيار هيئة محلفين بمحكمة منهاتن، لمحاكمة رجل الأعمال التركي رضا زراب، المعروف أيضاً بـ«رضا عارف» والمقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، بتهمة خرق العقوبات المفروضة على إيران.

وظهر زراب، في محكمة بمنهاتن، التي وجهت له تهم خرق العقوبات المفروضة على إيران عبر عمليات عديدة لنقل مئات الملايين من الدولارات إلى طهران أو الكيانات ذات الصلة.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنه من المتوقع أن تعقد المحكمة صفقة مع زراب ليصبح «شاهداً حكومياً»، ما يعني أنه سيفصح عن الكثير من المعلومات بشأن القضية التي تمس مسؤولين أتراكاً وقد تطال أردوغان ودائرته القريبة.