إصابة 3 جنود إسرائيليين بعملية دهس في القدس

عبدالرحيم حسين (رام الله)

أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين، في عملية دهس نفذتها امرأة فلسطينية قرب مستوطنة آدم شمال شرق القدس المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له عقب العملية، إنه اعتقل سيدة فلسطينية بزعم تنفيذها عملية الدهس، موضحاً أن التحقيقات جارية لمعرفة خلفية العملية. وأوضح البيان إصابة السيدة بجروح عقب دهسها 3 جنود وحارس على مدخل المستوطنة.بالمقابل، قال شهود عيان إن السيدة المقدسية صدمت سيارة الشرطة من الخلف، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد شرطة حرس الحدود، إضافة إلى حارس أمن في المستوطنة الذي صدمته سيارة الشرطة الإسرائيلية التي تحركت نتيجة ذلك.

في غضون ذلك، وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات أوامر الهدم على عدد من المنازل في وادي عارة وأم الفحم في داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

واقتحم مئات المستوطنين، فجر أمس، بلدة عورتا شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تحت حماية مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي، بحجة أداء طقوسهم الدينية التلمودية في مقامات دينية.وذكر شهود عيان أن قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين احتشدوا، عند حاجز حوارة جنوب المدينة، قبل أن يقتحموا بلدة عورتا.

وأضاف الشهود أن المستوطنين أدوا طقوسهم في مقامي «العزير» و«السبعين» في البلدة، فيما انتشرت قوات كبيرة على مداخل البلدة وحاراتها.واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، 7 شبان فلسطينيين بالاشتباه بهم بإلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة تجاه قبة راحيل في بيت لحم.

ووفقاً لصحيفة «يديعوت احرنوت» العبرية، فإن المعتقلين هم من مخيم عايدة، وتم اعتقالهم خلال عملية اقتحام لقوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي لمنازل الشبان المطلوبين داخل المخيم.وواصل الاحتلال عقابه للأسرى الفلسطينيين، حيث أجرت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، تنقلات قمعية داخل سجن النقب طالت 480 أسيراً.

إلى ذلك، أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن أسرى حماس في سجون الاحتلال أمهلوا إدارة السجون فرصة أخيرة لعودة الهدوء داخل السجون، على أن تتم الاستجابة لمطالبهم، ووقف عمليات النقل والعزل والعقوبات الأخيرة. وقالت الناطقة الإعلامية للمركز أمينة الطويل، إن جلسة حوار مطولة وعاصفة عقدت، بحضور أعضاء من الهيئة القيادية العليا لحركة حماس،وممثلون عن إدارة السجون والاستخبارات العسكرية، يمثلهم المدعو «بيتون»، حيث طرح الأسرى مطالبهم.

وأضافت الطويل أن الأسرى أصرّوا على مطالبهم التي تمثلت بالالتزام بعدم استدعاء وحدات المتسادا لاقتحامات السجون بشكل نهائي، وإنهاء عزل رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس الأسير محمد عرمان والأسير عبد الناصر عيسى في عزل الجلمة.