التحالف يقصف مخابئ سرية للحوثيين وتحرير مواقع جديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

واصل طيران التحالف إسناده قوات الجيش الوطني اليمني في جبهات شبوة ونهم وتعز وحجة، حيث شنت المقاتلات أكثر من 15 غارة على مواقع ومخابئ سرية للميليشيات في مزارع النسيم والخضراء جنوب منطقة حرض الحدودية. فيما استعاد الجيش اليمني السيطرة على مواقع استراتيجية قريبة من الحدود مع السعودية في منطقة البقع شرق صعدة بعد مهاجمة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح.

ووصلت تعزيزات عسكرية قوامها لواءان من مأرب إلى محافظة صعدة لدعم وحدات الجيش في جبهة كتاف البقع القريبة من الحدود السعودية.

وتزامن وصول تلك التعزيزات مع استعادة الجيش السيطرة على مواقع استراتيجية في الجبهة الواقعة بين محافظتي صعدة والجوف والاستيلاء على كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وقتل 32 متمرداً وجرح عشرات آخرون أمس بمعارك متفرقة في اليمن مع قرأت الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي.