  • الثلاثاء 09 ربيع الأول 1439هـ - 28 نوفمبر 2017م

مصرع عشرات الانقلابيين بمعارك مع الجيش اليمني

التحالف يقصف مخابئ سرية للحوثيين وتحرير مواقع جديدة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

عقيل الحلالي (صنعاء)

واصل طيران التحالف إسناده قوات الجيش الوطني اليمني في جبهات شبوة ونهم وتعز وحجة، حيث شنت المقاتلات أكثر من 15 غارة على مواقع ومخابئ سرية للميليشيات في مزارع النسيم والخضراء جنوب منطقة حرض الحدودية. فيما استعاد الجيش اليمني السيطرة على مواقع استراتيجية قريبة من الحدود مع السعودية في منطقة البقع شرق صعدة بعد مهاجمة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح.

ووصلت تعزيزات عسكرية قوامها لواءان من مأرب إلى محافظة صعدة لدعم وحدات الجيش في جبهة كتاف البقع القريبة من الحدود السعودية.

وتزامن وصول تلك التعزيزات مع استعادة الجيش السيطرة على مواقع استراتيجية في الجبهة الواقعة بين محافظتي صعدة والجوف والاستيلاء على كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وقتل 32 متمرداً وجرح عشرات آخرون أمس بمعارك متفرقة في اليمن مع قرأت الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي.

وقالت مصادر في الجيش الوطني، ما لا يقل عن 15 متمرداً حوثياً، بينهم قيادي في الجماعة الانقلابية، لقوا مصرعهم في معارك عنيفة اندلعت غرب جبل هيلان في بلدة صرواح، مشيرة إلى أن القوات وبإسناد جوي من التحالف العربي تمكنت من تحرير مواقع جبلية استراتيجية غرب جبل هيلان، منها التبة الحمراء والقرون السود الثلاثة، وأكدت المصادر أسر عدد من عناصر الميليشيا، أحدهم يحمل رتبة عقيد في القوات الموالية للمتمردين الحوثيين، واسمه محمد صالح المتوكل، لافتة إلى أنه تم اعتقال العقيد المتوكل مع ثلاثة من مرافقيه في منطقة مرثد غرب جبل هيلان. ... المزيد
     
 